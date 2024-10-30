Воскресенский хирург Бурдаков проведет операцию в онлайн-трансляции

Во время VII Всероссийского съезда герниологов по теме «Научно-технический прогресс в практической герниологии» будет включена онлайн-трансляция из операционной стационара №2 Воскресенской больницы.

Мероприятие состоится в Москве в период с 1 по 2 ноября. Главной темой станет герниология — раздел хирургии, изучающий методы лечения грыж различного происхождения.

В первый день конгресса для участников продемонстрируют особенности роботизированной герниопластики вентральной грыжи. Впервые в России во время онлайн-показа будет транслироваться операция, которую проведет герниолог РФ воскресенский хирург Владислав Бурдаков. Очно Владислав Александрович будет присутствовать в субботу, 2 ноября. Медик подготовил доклад по теме.