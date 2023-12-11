Воскресенский колледж совместно с филиалом «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ г.о Воскресенске открыл учебно-лабораторный центр

На базе Воскресенского колледжа предприятие «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в в г. Воскресенске открыло учебно-лабораторный центр.

Как сообщила директор колледжа Алла Лунина, в учебном заведении реализуется программа подготовки лаборантов в области химического анализа. После окончания колледжа ребята могут трудоустроиться на «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в г. Воскресенске, который является основным работодателем для выпускников. Это становится дополнительной мотивацией для усердной учебы.

Подготовку помещений для лабораторий проводили в несколько этапов. Сначала осуществили ремонтные работы, а затем оснастили кабинеты передовым оборудованием. Благодаря новейшей технике, будущие выпускники будут иметь достаточную квалификацию для работы на крупном предприятии.

Как отметил директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в в г. Воскресенске Дмитрий Трушков, подобное сотрудничество учебного заведения и предприятия достаточно взаимовыгодно. Руководитель организации уверен, что благодаря подобным договоренностям, предприятие получает надежные кадры.