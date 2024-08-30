Воскресенский лесник признан одним из лучших в Подмосковье

Лесничий Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Гражданцев вошел в тройку победителей на конкурсе «Лесник года», участие в котором приняли специалисты Подмосковья.

Смотр-конкурс «Лесник года» состоялся на территории Виноградовского лесничества в поселке им. Цурюпы. В мероприятии участвовали 19 специалистов, представляющих интересы подмосковных филиалов ГКУ МО «Мособллес». Ведомство подчинено Комлесхозу. Лесничий Гражданцев достойно представил муниципалитет, заняв второе место.

В нынешнем году конкурс прошел в девятый раз. Участники показали теоретические знания и практические навыки одновременно в нескольких взаимосвязанных сферах: лесном законодательстве, защите и воспроизводстве лесов, охране территорий от пожаров.

Лесничие продемонстрировали мастерство изготовления деляночных столбов и искусственных гнездовий, в навыках по разведению костров и ликвидации возгораний. Они показали, как умело пользуются огнетушителями, мотопомпой, буссолью. Конкурсанты доказали высокий уровень владения техникой посадки сеянцев и глазомером. В частности, участники определили состав и полноту насаждения на предложенном лесном участке.

Победу в конкурсе одержал коллега Николая Гражданцева из Звенигорода.