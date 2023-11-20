Воскресенский писатель стал лауреатом конкурса «Верное слово»

Писатель, краевед и журналист и подмосковного городского округа Воскресенск Виктор Лысенков стал лауреатом творческого конкурса «Верное слово».

Такое состязание проводят представители Союза журналистов Подмосковья и Московской митрополии Русской Православной Церкви уже седьмой год.

В 2023 году в творческом состязании приняли участие свыше восьми десятков авторов из разных подмосковных муниципалитетов, из Москвы и других городов России. Представитель Воскресенска занял третье место в номинации «Свеча на приходе» за статью в муниципальном историко-краеведческом журнале «Дыхание времени». В ней автор рассказал о благочинном отце Иннокентии.

Ранее в подмосковном Воскресенске заслуженный ученый в области химии Андрей Норов провел встречу с учениками второй школы. Он рассказал ребятам об отечественных достижениях в различных направлениях производства.