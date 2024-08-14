Воскресенский проект «Ретро – 55+» вошел в финал лучших практик активного долголетия

Проект представил Дворец культуры «Юбилейный» МУ «Центр развития культуры». Его презентовали в номинации «Активная жизнь: культура, туризм, волонтерство». В финал также прошли работы 111 участников из разных регионов России. Отбор проводится уже в четвертый раз в рамках национального проекта «Демография». Цель — определить те направления работы со страшим поколением, которые являются самыми результативными и востребованными.

Клубом «Ретро – 55+» руководит ведущий методист Дворца культуры «Юбилейный» Анна Витбурк. Его участники — жители старшего поколения городского округа Воскресенск, которые регулярно посещают интересные мероприятия и участвуют в различных творческих конкурсах. Они нередко занимают призовые места. Подобный вид досуга положительно влияет на их жизнь, делает повседневные дни более насыщенными.