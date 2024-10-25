Воскресенское предприятие намерено выпустить рекордный объем продукции

Воскресенское предприятие ООО «Фабрика Николь-Пак» стремится поставить новый рекорд по объему выпуска готовой продукции за год — 16 тыс. тонн.

Компания производит картонные гильзы разного размера и занимается их дальнейшей реализацией.

«Главная цель — постоянное совершенствование процессов. Предприятие начало свою работу в августе 2003 года. За 22 года предприятие в г. Воскресенск стало головной площадкой еще для трех производственных подразделений в Ульяновской, Владимирской областях и Республике Коми. Суммарный годовой объем выпуска более 50 тысяч тонн картонных гильз и картонного профиля. Штат организации насчитывает более 160 сотрудников, из которых 47сотрудников трудится в г. Воскресенск», — рассказал генеральный директор ООО «Фабрика Николь-Пак» г. о. Воскресенск Максим Тарасовский.

Фото: [ Светлана Плотникова ]

Продукцию компанию приобретают клиенты из разных регионов России. Частично высококачественные товары поставляют на экспорт в страны СНГ.

«В планах у нас дальнейшее развитие площадки: совершенствование технологии, привлечение молодых специалистов, профессиональный рост сотрудников, инвестиционные программы, в том числе обновление и модернизация парка оборудования и техники», — отметил Максим Тарасовский.

Руководство предприятия понимает важность соблюдения техники безопасности на производстве, поэтому следит за высоким качеством условий труда. Для отдыха и работы сотрудников созданы комфортные условия. В компании следят за инновационными разработками, которыми оснащают свои площадки. Это позволяет сотрудникам пользоваться современными приборами и техникой.

Взаимоотдача руководства и сотрудников сделала ООО «Фабрика Николь-Пак» лидером в России в своей сфере деятельности.