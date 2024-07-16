Воскресенское предприятие увеличит производственные мощности и создаст новые рабочие места

АО «Транскемикл-экспресс», действующее в Воскресенске с 2009 года, планирует увеличить мощности и развить ряд направлений. Это позволит открыть новые рабочие места и сделать процесс производства эффективнее.

Щелочи, кислоты, соли и всевозможные опасные химические реагенты уже долгие годы поставляет и производит предприятие «Транскемикл-экспресс. За все время существования производство расширило штат сотрудников, в том числе трудоустроило опытных водителей и экспедиторов. Компания продолжает свое развитие, и в настоящее время ведет активную работу по расширению площади производства и направлений. Это позволит открыть 30 рабочих мест.

У воскресенцев и жителей ближайших округов есть возможность попасть в команду. Сотрудникам предстоит не только трудиться, но и проходить полезные обучения за счет компании. Для них действуют спортплощадки, они могут использовать их для различных активностей и игры в волейбол, что поддерживает командный дух внутри предприятия.

«Здесь существует как производственно-опасный объект с большим складом химических реагентов, с собственной железнодорожной веткой. Также здесь базируется автомобильная база с подвижным составом, который и осуществляет логистические поставки на различные предприятия нашей страны», – отметил исполнительный директор Иннокентий Сохнев.

Воскресенская компания получила известность за пределами округа, области и страны. Она осуществляет поставки в Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа России. Есть также и заграничные заказы, преимущественно из Казахстана и Белоруссии. Важный товар получают заказчики, которые не имеют железнодорожных путей или нуждаются в небольших объемах химии.