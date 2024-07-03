Воскресенцев поздравят с Днем семьи коллективы народного творчества

За 12 лет существования коллектив обрел своих поклонников, которых он радует красивым исполнением народных песен и танцев. Каждый номер оригинальный. Участники проекта «Конфетки-бараночки» исполняют как озорные и веселые композиции, так и лирические.

Проект ориентирован на сохранение и пропаганду культурных ценностей народного творчества. Организаторы устраивают для зрителей необычные вечера, когда за кружкой горячего чая в выходной день можно провести время в дружественной атмосфере.

В субботу, 6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности жителей и гостей города приглашают на выступление коллективов ЦКиД «Москворецкий». Для посетителей участники танцевального коллектива «Ассорти» и хора «Русские узоры» подготовили творческие номера, которые оставят у каждого самые положительные эмоции.