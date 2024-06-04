Воскресенцы по итогам работы за 2023 год вошли в число лучших руководителей подмосковных парков

В число лучших работников муниципальных учреждений вошли представители Воскресенска — директор МУ «Культурный центр «Усадьба Кривякино» Оксана Сайкина и заведующий парковым хозяйством ЦКиД «Москворецкий» Дмитрий Пятаев.

Премию инициировало министерство культуры и туризма Московской области. В этом году вручение проходило впервые. Оно состоялось в рамках областного фестиваля «Город танцует в парках». Комиссия оценивала, как руководители подмосковных парков организовывали досуг населения, как следили за благоустройством территории и создавали комфортные условия для отдыха горожан.

Победителей выбирали на основании рейтинга министерства культуры и туризма Московской области «Деятельность по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга населения на парковых территориях Московской области». Значение имели четыре показателя:

• придерживаются ли парки составленного на каждую неделю расписания;

• реализуют ли план мероприятий, рекомендованных региональным министерством;

• оказывают ли дополнительные услуги жителям городского округа и насколько развит ассортимент сервисов;

• достаточно ли информации о работе парка в интернете.

Воскресенские парки соответствуют всем критериям, поэтому их руководители были награждены почетными грамотами.