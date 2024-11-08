Воскресенцы выиграли денежный приз на фестивале дворовых мероприятий «Наш двор»

Инициативные жители деревни Чемодурово городского округа Воскресенск с успехом выступили на фестивале дворовых мероприятий «Наш двор». Они стали лауреатами конкурса и получили денежный приз.

Фестиваль развернулся в соседнем Раменском, собрав самых активных, креативных и заинтересованных в улучшении дворов жителей. Были представлены лучшие дворовые практики, которые способствуют добрососедской помощи и совместным улучшениям придомовых территорий.

Представившие свои идеи участники из воскресенского поселения смогли занять четвертое место. Их также наградили материальным призом на сумму 70 тысяч рублей.

«У нас в деревне все очень дружные и активные. Мы все делаем вместе: вместе организуем и проводим праздники, вместе благоустраиваем дворы», — поделилась староста Чемодурово Екатерина Павлова.

Жителей поблагодарили за участие в фестивале и пожелали продолжать добрые «дворовые» традиции.

Отметим, что мероприятие провели при поддержке Ассоциации председателей советов МКД Московской области и областного правительства.