Воскресенцы завоевали Суперкубок Москвы по баскетболу среди любительских команд

Общество
пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]

Завершился летний Суперкубок Москвы среди спортсменов любительских лиг. Баскетболисты «ВСК Химик» показали впечатляющую игру и забрали главный приз.

Команды достойно представили себя во время баскетбольных состязаний в спорткомплексе «Территория мяча». На максимум выложилась команда из Воскресенска: еще со стартовой четверти она перехватила лидерство.  В финале спортсмены смогли обыграть команду «Солянка» со счетом 81:49.

Проявленное мастерство, рвение к победе и успешный старт позволили воскресенцам стать чемпионами. Теперь в коллекции «ВСК Химик» есть главный приз с прошедшего мероприятия: Суперкубок Москвы.  Лучшим игроком MVP лиги по итогу игр был признан Александр Саунин.

Результаты наглядно продемонстрировали высокую спортивную подготовку лиги в Воскресенске.

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