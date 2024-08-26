Воскресенцы завоевали Суперкубок Москвы по баскетболу среди любительских команд

Команды достойно представили себя во время баскетбольных состязаний в спорткомплексе «Территория мяча». На максимум выложилась команда из Воскресенска: еще со стартовой четверти она перехватила лидерство. В финале спортсмены смогли обыграть команду «Солянка» со счетом 81:49.

Проявленное мастерство, рвение к победе и успешный старт позволили воскресенцам стать чемпионами. Теперь в коллекции «ВСК Химик» есть главный приз с прошедшего мероприятия: Суперкубок Москвы. Лучшим игроком MVP лиги по итогу игр был признан Александр Саунин.

Результаты наглядно продемонстрировали высокую спортивную подготовку лиги в Воскресенске.