Воскресная школа Всехсвятского храма помогла бойцам СВО

Защитникам Отечества, охраняющим интересы Родины на передовой, оказывается комплексная всесторонняя поддержка. Любой шаг со стороны граждан России приближает Победу над противником!

В связи с этим воскресная школа Всехсвятского храма также решила помочь защитникам, находящимся прямо сейчас на СВО. Так. в преддверии Дня отца, который россияне традиционно отмечают в третье воскресенье октября, воспитанники подготовили для военнослужащих памятные подарки.

Они собрали и подготовили иконки с молитвами и православные календари. Эти сувениры, попав в руки защитников, будут напоминать им о том, что они не одни. За каждым из героев стоит множество людей, которые верят в их крепкий дух и невероятную смелость.

Учащиеся воскресной школы Всехсвятского храма прекрасно осознают, что такая поддержка для земляков очень важна в это непростое для страны время. За мирное небо над головой они благодарны бойцам, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Их подвиги и самоотверженность заслуживают огромного уважения!