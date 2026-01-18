Воскресный пост: какие правила меняются для верующих в Крещенский сочельник

Протоиерей Андрей Ефанов дал разъяснения о соблюдении поста в Крещенский сочельник, который в 2026 году приходится на воскресенье. Согласно опубликованному в журнале «Фома» ответу, постный характер дня сохраняется даже при его совпадении с воскресеньем. Свои разъяснения священник опубликовал в журнале « Фома ».

Священник сослался на церковный устав (Типикон), который предписывает в такой день ослабление поста. Верующим разрешается употребление растительного масла и вина. При этом Ефанов уточнил, что упоминание в уставе о возможности вкушения скоромной пищи относится не к самому сочельнику, а к дню, на который может быть перенесено чтение особой праздничной службы — Царских часов.

Таким образом, традиция однодневного поста накануне Крещения Господня остается в силе, но с некоторыми послаблениями, когда он выпадает на воскресный день.

