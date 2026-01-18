Воскресный пост: какие правила меняются для верующих в Крещенский сочельник
Священник Ефанов разъяснил правила поста в Крещенский сочельник — можно вино
Фото: [Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске/Медиасток.рф]
Протоиерей Андрей Ефанов дал разъяснения о соблюдении поста в Крещенский сочельник, который в 2026 году приходится на воскресенье. Согласно опубликованному в журнале «Фома» ответу, постный характер дня сохраняется даже при его совпадении с воскресеньем. Свои разъяснения священник опубликовал в журнале «Фома».
Священник сослался на церковный устав (Типикон), который предписывает в такой день ослабление поста. Верующим разрешается употребление растительного масла и вина. При этом Ефанов уточнил, что упоминание в уставе о возможности вкушения скоромной пищи относится не к самому сочельнику, а к дню, на который может быть перенесено чтение особой праздничной службы — Царских часов.
Таким образом, традиция однодневного поста накануне Крещения Господня остается в силе, но с некоторыми послаблениями, когда он выпадает на воскресный день.
