Восьмиклассница из Электростали победила в конкурсе «Медиакласc в ТАСС 2.0»

Ученица восьмого класса лицея № 8 Юлия Горбачева стала победительницей Всероссийского конкурса «Медиакласс в ТАСС 2.0» — проекта, который реализует информационное агентство ТАСС в сотрудничестве с Министерством просвещения Российской Федерации.

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение лауреатов всероссийского конкурса.

Юлия Горбачева также приняла участие в экскурсии по Государственной Думе Российской Федерации, что позволило ей окунуться в атмосферу законодательной власти и глубже понять процесс принятия ключевых решений для нашей страны.

Кроме того, девушка посетила информационное агентство ТАСС, одно из крупнейших новостных агентств России, где создаются события мирового уровня.

Этот опыт станет значимым этапом в ее профессиональном развитии и поспособствует достижению новых высот.