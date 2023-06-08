Восьмиклассница оказалась в реанимации после того, как незнакомец дал ей попить

Девочке-подростку незнакомый парень дал напиток на улице в Ленинградской области, после чего она оказалась в реанимации. Выяснилось, что у восьмиклассницы сильно отравление наркотиками, сообщает SHOT .

По информации источника, инцидент случился в Отрадном вчера вечером. Около 22:00 14-летняя Кристина гуляла с друзьями в скейт-парке. В компании появился незнакомый молодой человек. Присутствующие недолго пообщались с парнем, а Кристина сделала несколько глотков из его бутылки. На этикетку никто не обратил внимания.

Сразу после этого юноша пропал из виду, а девочка-подросток почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На скорой Кристину быстро доставили в больницу, где поставили диагноз - отравление неизвестными наркотиками.

В данный момент подростку оказывается необходимая медицинская помощь, а сотрудники полиции разыскивают парня, который угостил девочку напитком.