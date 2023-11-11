Восьмиклассница в Калининградской области отравилась таблетками, чтобы не ходить в школу
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
В городе Черняховске Калининградской области ученица восьмого класса выпила 20 различных таблеток из домашней аптечки и отравилась. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что это произошло в тот момент, пока ее мама отводила младших детей на занятия.
Уточняется, что через несколько часов у школьницы началась рвота, пришлось вызвать скорую помощь, которая увезла ее в больницу с подозрением на отравление.
Добавляется, что позже 14-летняя девочка призналась, что сделала это специально, чтобы не ходить в школу в тот день.