Восьмиклассница в Калининградской области отравилась таблетками, чтобы не ходить в школу

В городе Черняховске Калининградской области ученица восьмого класса выпила 20 различных таблеток из домашней аптечки и отравилась. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что это произошло в тот момент, пока ее мама отводила младших детей на занятия.

Уточняется, что через несколько часов у школьницы началась рвота, пришлось вызвать скорую помощь, которая увезла ее в больницу с подозрением на отравление.

Добавляется, что позже 14-летняя девочка призналась, что сделала это специально, чтобы не ходить в школу в тот день.