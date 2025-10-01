Восьмилетний мальчик бросил бутылку в море и нашел друга в Сент-Люсии

Согласно информации от Daily Mail (DM), восьмилетний мальчик из Великобритании, которого зовут Харрисон Мизен, получил ответное письмо с острова Сент-Люсия после того, как отправил в морское путешествие бутылку с запиской.

Харрисон отправил свое сообщение в начале текущего года. Отец мальчика поделился, что ему потребовалось несколько попыток, чтобы бросить бутылку достаточно далеко в море, минуя прибрежную зону. Внутри стеклянной тары находилось письмо с текстом.

«Привет, меня зовут Харрисон, у меня есть младший брат по имени Макс. Мы из Саут-Шилдса, Англия. Я надеюсь, что бутылка дойдет до вас и у вас будет хороший день», — говорилось в письме.

В сентябре мечта мальчика сбылась — он получил ответ из далекой страны. На открытке, прибывшей по почте, был изображен остров Грос, живописный курорт Сент-Люсии, расположенный на расстоянии шести тысяч километров от его родного Саут-Шилдса.

«Я нашел вашу записку, когда рыбачил с отцом. Бутылка попала в сети, подобные тем, что на картинке. У нас все хорошо, спасибо, надеюсь, у вас тоже. Заметили бананы на открытке? В нашей стране растет много бананов», — гласил текст ответного послания.

Мама Харрисона рассказала, что ее сын был на седьмом небе от счастья, когда прочитал присланное ему письмо. Она также выразила свою радость по поводу того, что неизвестные люди нашли время и желание ответить на послание ее сына.

