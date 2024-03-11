Восьмилетний мальчик на Камчатке едва не погиб в смертельной схватке со стаффордширским терьером

Бойцовая собака едва не загрызла маленького ребенка в Петропавловске-Камчатском, проинформировали в управлении СК РФ ао Камчатскому краю.

Инцидент случился в субботу, 9 марта, на улице Ленинградская в подъезде жилого дома. Хозяин вывел на прогулку стаффордширского терьера без намордника. Внезапно собака сорвалась с поводка и набросилась на восьмилетнего мальчика, находившегося неподалеку.

В результате нападения свирепого пса ребенок получил серьезные травмы, но остался жив. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация. Произошедшим заинтересовались в региональном управлении СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью восьмилетнего мальчика (ч. 1 ст. 118 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок находится под присмотром медиков. Следствие выясняет все обстоятельства нападения.