Восьмилетний ребенок двое суток сидел в запертой квартире в Новосибирске без еды и чуть не умер
Фото: [пресс-служба СК РФ]
Об инциденте в Новосибирске сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Центрспас и СУ СК по Новосибирской области.
По информации указанных ведомства, на пульт дежурного поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире находится запертый на замок восьмилетний ребенок, который зовет на помощь. При этом, родителей нигде нет.
«Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает. Спасатели при помощи альпснаряжения проникли в квартиру, где находился ребенок 2015 года рождения. Ребенку была оказана психологическая помощь», — приводится в публикации.
В ходе организованной Следственным комитетом проверки выяснилось, что еще 29 февраля мать оставила ребенка, ушла в неизвестном направлении и не оставила малышу никакой еды.
«В настоящий момент ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье», — говорится в сообщении.
Произошедшее стало известно главе СК РФ Александру Бастрыкину, который поручил следствию возбудить в отношении родителей малыша уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.