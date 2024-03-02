Восьмилетний ребенок двое суток сидел в запертой квартире в Новосибирске без еды и чуть не умер

Об инциденте в Новосибирске сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Центрспас и СУ СК по Новосибирской области.

По информации указанных ведомства, на пульт дежурного поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире находится запертый на замок восьмилетний ребенок, который зовет на помощь. При этом, родителей нигде нет.

«Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает. Спасатели при помощи альпснаряжения проникли в квартиру, где находился ребенок 2015 года рождения. Ребенку была оказана психологическая помощь», — приводится в публикации.

В ходе организованной Следственным комитетом проверки выяснилось, что еще 29 февраля мать оставила ребенка, ушла в неизвестном направлении и не оставила малышу никакой еды.

«В настоящий момент ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье», — говорится в сообщении.

Произошедшее стало известно главе СК РФ Александру Бастрыкину, который поручил следствию возбудить в отношении родителей малыша уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.