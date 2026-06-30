Жители многоэтажки на Проспекте 100-летия во Владивостоке обнаружили незваного гостя на восьмом этаже. Как сообщает портал Vladivostok1.ru , змея пробралась на фасад здания и повисла на металлической балке, предназначенной для сушки белья.

Хозяева квартиры заметили рептилию за окном. По их наблюдениям, пресмыкающееся вело себя спокойно, разглядывало людей и не выказывало признаков агрессии. Специалисты-герпетологи определили, что это амурский полоз. Данный вид известен превосходными альпинистскими способностями и умением ловко взбираться по деревьям. Была ли змея дикой особью или сбежала от кого-то из соседей, установить пока не удалось.