Восьмой раз в Непал: почему путешественник Сергей Блошкин возвращается в одну из беднейших стран мира

Барнаульский путешественник Сергей Блошкин, который вот уже более двадцати лет странствует по всему миру, совершил свою восьмую поездку в Непал. На этот раз целью его экспедиции стали высокогорные тибетские поселения Наар и Фу, расположенные на границе с Тибетом на высоте более четырех тысяч метров. Об этом он рассказал в интервью NGS22.RU .

Несмотря на то что Непал считается одной из беднейших и наименее развитых стран мира, Блошкин рекомендует посетить его однозначно — ради удивительной природы и местного колорита. Как отметил путешественник, эта страна чем-то напоминает ему тихие отдаленные уголки Республики Алтай со своей аутентичной атмосферой.

Путешествие началось с приключений еще до вылета. По словам Сергея, за несколько суток до перелета его билеты были аннулированы, пришлось срочно искать новые варианты и лететь через Пекин. Добравшись до Катманду, группа потратила еще полтора суток, чтобы добраться до нетуристических мест: сначала на микроавтобусе, затем на джипах. Стартовали с высоты 1800 метров.

Восхождение к тибетским деревням

Поселения Наар и Фу стали доступны для туристов только в 2000-х годах, причем визиты строго лимитированы — не более 500 человек в год. Как рассказал путешественник, эти места привлекают отсутствием толп туристов, в отличие от популярных маршрутов Непала. В его группе были друзья из Алма-Аты, Москвы и Лондона.

На высоте 3800 метров у Сергея начала сильно болеть голова — это стало одной из главных проблем на всем протяжении трекинга. Несмотря на недомогание, группа продолжила путь к деревне Фу на высоте 4100 метров.

Метель, холод и разворот

Следующие два дня пути туристы двигались к самой высокогорной деревне Непала — Наар, которой, по словам местных жителей, уже более тысячи лет. Температура на маршруте упала до -12 градусов, а снег валил не останавливаясь. Как с улыбкой заметил путешественник, их спутница из Лондона с большим удовольствием слепила снеговика, потому что много лет не видела снега.

В Непале существует система «лоджий» — мини-гостиниц. Однако на непопулярных маршрутах это были скорее сараи, где даже теплое одеяло не спасало. Путешественники выходили греться в общую комнату, где печки топились кизяками — дров на такой высоте уже нет.

В планах группы было дойти до высоты 5300 метров, но на отметке 4500 метров они развернулись: погода не позволила продолжать путь, выпало слишком много снега. Несмотря на это, Сергей Блошкин назвал этот маршрут одним из красивейших в Непале. В день группа проходила примерно по 15 километров.

Скромный быт и отсутствие мяса

По словам путешественника, изысков в путешествии не было — страна бедная, и еда там самая простая: рис, зелень, бобовые, изредка курица. Как пояснил Сергей, в индуизме не слишком принято питаться мясом, поэтому все путешествие их рацион состоял из яиц, лапши и риса.

Тем, кто еще не был в Непале, Сергей советует в первую очередь насладиться красивейшими храмами и прогулками по Катманду. Виза в эту страну, по его словам, оформляется прямо в аэропорту, и попасть туда крайне просто.