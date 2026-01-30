Воспитала героев-летчиков: каширская школа с вековой историей готовится к капитальному ремонту в 2026 году
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
История Каширской школы №1, носящей имя Героя Советского Союза Александра Ивановича Выборнова, насчитывает уже 108 лет. Это учреждение по праву считается уникальным, а его гордостью являются прославленные выпускники — легендарные военные летчики Александр Выборнов и Михаил Дударев. В настоящее время историческое здание находится в процессе глубокой трансформации.
На территории учебного заведения реализуется капитальный ремонт в рамках Народной программы политической партии «Единая Россия». За ходом работ на объекте лично наблюдал Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Кашира Роман Пичугин. В инспекционную проверку также были вовлечены депутаты-однопартийцы и представители родительского сообщества.
Трудовой процесс на стройплощадке обеспечивают порядка 50 рабочих. На данный момент более половины запланированных демонтажных операций уже завершены, что составляет 51% от общего объема. Строительные бригады перешли к активной фазе восстановления: они ведут работы по кирпичной кладке и осуществляют полную замену устаревших инженерных сетей и коммуникаций.
«Моя задача — лично контролировать каждый этап. После ремонта школа не просто обновится внешне, она станет современным центром развития», — подчеркнул Роман Пичугин.
Родители учеников, ежедневно приводящие своих детей к стенам этого учебного заведения, с особым нетерпением и надеждой следят за ходом работ, ожидая скорейшего завершения масштабного обновления школы.
«Мы видели, какими красивыми становятся школы в округе после капитального ремонта. Это школы №3, 9, 10. Условия для обучения детей там самые лучшие. И, конечно, мы ждем, что такими же они будут после капремонта здания и нашей любимой школы №1», — сказала многодетная мама Мария Валова.