Воспитанник спортивной школы «Дубна» Михаил Спориш победил на Первенстве России по боевому самбо

Спортсмен из Дубны принимал участие в категории свыше 98 кг. Михаил продемонстрировал высокий уровень подготовки. Победа открывает ему новые возможности. Теперь воспитанник спортивной школы «Дубна» представит округ на Первенстве мира, который состоится в октябре в столице Индонезии Джакарте.

Примечательно, что в 2024 году спортсмен также участвовал в Первенстве России. Юноша тогда тоже стал лучшим в категории свыше 98 кг и выполнил норматив Мастера спорта.

«Поздравляю Михаила, его тренеров Николая Николаевича Малышева, Владислава Комолова, Михаила Карачевцева и всех, кто поддерживал спортсмена на пути к победе!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Михаил Спориш тренируется в зале самбо спорткомплекса «Руслан» в Дубне. В прошлом году в нем провели большие ремонтные работы, в рамках которых, в частности, было обновлено и освещение. Для занятий спортсменам закупили новые современные маты и спортивную форму.