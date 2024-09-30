Воспитанники Детского социального центра Донецка посетили Балашиху

Делегация Детского социального центра Донецка прибыла в Балашиху в годовщину воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Ребят пригласил глава Балашихи Сергей Юров. Ранее он вместе с руководителем управления Росгвардии по ДНР Николаем Кузнецовым навещал ребят в Донецке и передал им помощь от балашихинских предприятий и волонтеров.

«Мы рады показать детям Балашиху и через наш город и столицу представить нашу страну. Особенно в этот важный, праздничный день в истории России. Рад, что несмотря на тяжелую судьбу, они как никто другой верят в нашу общую победу, строят планы на будущее и гордятся своей малой и большой Родиной», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Ребята посетили урок мужества в школе № 26 имени Героя России Владимира Никишина, где возложили цветы к его бюсту. Для ребят провели экскурсию в школьном музее. Рассказали о Героях Балашихи, которые ценой своей жизни защищали жителей Донбасса и восстанавливали мир. После чего они пообщались с Сергеем Юровым.

Также они побывали на выставке в Балашихинской картинной галерее, посетили Детскую школу искусств № 1 имени Г. В. Свиридова, приняли участие во флешмобе, посвященному воссоединению Донбасса и Новоросии с Россией, побывали на тренировке хоккеистов и покатались на коньках в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», а также погуляли в парке «Пехорка».

«Мы увидели, как вы живете, ваш прекрасный город. Нас переполняют чувства, как нас встретили. Это настолько душевно, эмоционально тепло. Спасибо за этот теплый прием. Сейчас Москва рядом с нами, все будет хорошо. Мы оказываем социально-психологическую реабилитацию, медицинскую, правовую и социальную помощь детям. У нас дети-сироты, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. У каждого ребенка своя история», — рассказала директор Детского социального центра Донецка Татьяна Соркина.

По предложению Президента России Владимира Путина с 2023 года в России установлена новая памятная дата: 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой, Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Именно в этот день в 2022 году были подписаны договоры о принятии в Российскую Федерацию новых субъектов.