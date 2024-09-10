Воспитанники дошкольного отделения МБОО «Гимназия» посетили пожарную часть Фрязино

Ребят переполняли радостные эмоции. Сотрудники пожарной части гостеприимно встретили юных горожан. Они провели с ними беседу, поделившись особенностями важной и очень ответственной работы. Ребятам показали специальное оборудование, которое помогает сотрудникам пожарной части ликвидировать возгорания. Особенный восторг у детей вызвала возможность рассмотреть пожарную машину. Гостям позволили потрогать пожарный рукав и посидеть в кабинете специальной машины.

Встречи в подобном формате выполняют одновременно несколько задач. Они расширяют кругозор ребят, позволяют узнать об особенностях работы сотрудников пожарной части. Кроме того, юные горожане закрепляют полученные знания о правилах безопасности при обращении с огнем. Практические занятия формируют у молодого поколения осознанное отношение к вопросам безопасности, как собственной, так и окружающих.