Воспитанники электрогорского кружка «Шелковая ленточка» побывали на Международной выставке «Россия»

Международная выставка-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в столице, собирает все больше гостей. Недавно там побывали и ребята из Электрогорска, сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа на официальной странице в Telegram-канале. Это воспитанники кружка «Шелковая ленточка».

У детей масса впечатлений после этого визита. Ведь Международная выставка-форум «Россия» собрала самое лучшее и интересное из всех регионов страны. В павильонах представлены достижения каждого края, области и округа. Чтобы внимательно все рассмотреть нужен не один день.