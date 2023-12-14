Воспитанники культурных учреждений Городского округа Пушкинский заняли призовые места на региональном конкурсе

Учащиеся Городского округа Пушкинский продемонстрировали высокие результаты на региональном конкурсе по пожарной безопасности. Все ребята являются воспитанники муниципальных учреждений культуры.

Финал конкурса состоялся в Дмитрове. В нем принимали участие более сотни школьников из учебных учреждений 11 подмосковных муниципалитетов. Представители Городского округа Пушкинский взяли несколько призовых мест. Золото завоевали ребята из вокального ансамбля «Радость» Пушкинской детской школы искусств и танцевальный коллектив «Юная Грация» из красноармейского ДК.

Также в своих номинациях заняли вторые места Виктория Ухова из ивантеевского Центра развития творчества детей и юношества и Ульяна Ошукова из вокально-эстрадного коллектива «Вместе» из Дома культуры «Пушкино».