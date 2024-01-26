Воспитанники подмосковного лесничества сделали талисманы для участников СВО

В Истринском лесничестве старший участковый Ирина Котенкова организовала мастер-класс для ребят из средней общеобразовательной школы № 3.

Юные лесоводы сделали талисманы-обереги для бойцов специальной военной операции. Как отметила участница урока Настя Михайлова, школьники с удовольствием приняли участие в душевном мастер-классе. Все единодушно высказали пожелание военнослужащим добиться поставленных целей операции.

Директор Истринского лесничества Александр Степанов вручил ребятам диплом от Комитета лесного хозяйства Московской области за победу в заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств Подмосковья (номинация «Просветительская деятельность»).