Воспитанники Пушкинской школы искусств стали лауреатами конкурса «Территория гуслей»

В Москве подвели итоги V Всероссийского конкурса молодых исполнителей на гуслях «Территория гуслей»: учащиеся Пушкинской детской школы искусств завоевали звание лауреатов престижного конкурса.

Мероприятие завершилось в воскресенье, 1 марта. За звание лучших боролись музыканты со всей страны, а оценивало их выступления авторитетное жюри из ведущих педагогов и признанных мастеров игры на гуслях.

Организаторами выступили Российская академия музыки имени Гнесиных, Центр профессионального мастерства, объединение «Народные струнные инструменты», ДМШ имени Одоевского и государственный оркестр «Гусляры России».

В нынешнем году в престижном состязании приняли участие и воспитанники Пушкинской детской школы искусств. Ученики класса Натальи Григорьевой достойно представили округ на всероссийском уровне, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

Юные музыканты из Пушкино показали блестящие результаты. Лауреатом первой степени стала Анна Трунина из Софринского филиала. Вторые места заняли Екатерина Трунина, Полина Мананникова (обе из Софрина) и Ульяна Назарова из центрального отделения школы.

Особого успеха добился ансамбль «Пушкинские гусляры». Коллектив не только завоевал звание лауреата первой степени, но и выступил на Гала-концерте в Большом Зале Музыкального училища имени Гнесиных, завершившем конкурсную программу.