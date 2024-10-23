Воспитанники Семейного центра «Серпуховский» побывали в Музее космонавтики в Москве

Юные жители округа из семейного центра «Серпуховский» поближе познакомились с историей отечественной космонавтики в одном из крупнейших научно-технических музеев России.

Благотворительный фонд «Хранители детства» организовал для детей и подростков из Центра «Серпуховский» поездку в Музей космонавтики на ВДНХ в Москве. Ребята остались под большим впечатлением от посещения места, узнали больше про космос, летчиков, оборудование и достижения отечественной сферы.

Запоминающимся моментом экскурсии стало изучение орбитальной станции «Мир». Здесь детям показали мощные скафандры весом более 100 кг, спецтехнику и другие космические аксессуары. Особый восторг у посетителей возник после просмотра вдохновляющего видеоролика на тему жизни и работы космонавтов на МКС.

С уверенностью можно сказать, что экскурсия помогла детям узнать больше про отечественную космонавтику, расширить кругозор и вызвать интерес к науке, которой как никогда актуально привлекать будущих молодых специалистов.