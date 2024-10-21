Воспитанники семейных центров Подмосковья прибыли в Егорьевск на фестиваль ГТО

В мероприятии неоднократно принимали участие дошкольники и школьники, студенты и трудовые коллективы. В нынешнем году на фестиваль впервые пригласили воспитанников семейных центров Подмосковья.

«По сравнению с 14-м годом сейчас люди понимают, зачем это нужно. Стараются дома тренироваться и приходят уже в центр более подготовленные. Видно, что активность среди населения растет. Если раньше к нам приходили десятки, то сейчас в городском округе мы тестируем порядка 6-7 тысяч человек в год, и более 80% получают знаки ГТО. Наша егорьевская команда всегда входит в состав призеров областных соревнований. Также есть ребята, которые выступают на всероссийских соревнованиях в составе региональной сборной. Стараемся готовить команды должным образом, чтобы они всегда были на высоте», — рассказал руководитель Центра ГТО г.о. Егорьевск Сергей Трунин.

Заместитель главы округа Наталья Леликова и начальник отдела спорта Управления спорта и молодежной политики администрации г.о. Егорьевск Альберт Гаврилов посетили мероприятие, чтобы пожелать его участникам из Подмосковья легкого старта. Юные спортсмены соревновались в дисциплинах, которые входят в состав норм ГТО, в частности, наклонах, челночном беге и отжиманиях. Некоторые участники только начинают спортивный путь, другие — считаются уже профессионалами.

«Много читаю про общество, статистику, и выяснил, что подростки сейчас не очень ориентируются на спорт. Мы со знакомыми стараемся исправить ситуацию, ходим в зал, занимаемся. Я занимаюсь тяжелой атлетикой уже третий год. Становая тяга у меня 160 кг, а жим лежа – 95», — делится Илья Копыльских из города Клин.

На фестиваль в Егорьевск прибыли воспитанники семейных центров из разных округов Подмосковья, в частности, Дмитрова, Мытищ, Зарайска, Ступино, Раменского, Богородского, Королева, Волоколамска и Чехова.

«Занятия спортом развивают спортивные качества, спортивную дисциплину и формируют тебя как личность. Я сам работаю с детьми в Егорьевском семейном центре «Преображение» и считаю, что это очень важно. Мы здесь как хозяева - из Егорьевка. Считаем, что мы должны показать, что Егорьевск спортивный город», — отметил спортивный организатор Семейного центра «Преображение», г. Егорьевск.

По итогу выполнения всех заданий призовые места между командами распределились таким образом: центр «Богородский» занял первое место, второе — егорьевский семейный центр «Преображение», третье — дмитровский центр «Остров надежды».