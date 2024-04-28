Воспитанники школ и детсадов провели акцию «День добрых дел» во Фрязине

Школьники и воспитанники детсадов наукограда Фрязино приняли участие в акции «День добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что дети голосовали и выбирали для себя наиболее интересные и полезные активности. Так, учащиеся школ оказывали помощь пожилым людям, проводили сбор макулатуры, делали открытки для участников спецоперации и прочие важные дела. Кроме того, школьники побывали с экскурсией на чайной фабрике «МАЙ», в пожарной части, в Культурном центре.

Также ребята сажали цветы и деревья, малышам помогали школьники.

Подчеркивается, что все письма, которые были написаны для бойцов спецоперации, на следующей неделе отправятся адресатам.

Уточняется, что во всех образовательных организациях наукограда воспитанники от самого раннего возраста и до выпускных классов участвуют в этом марафоне добра.