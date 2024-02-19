Воспитанники школы детского телевидения из Городского округа Пушкинский представят проект на фестивале «Волга-Юнпресс»

На Международном фестивале экранного творчества «Волга-Юнпресс» будет представлен новый проект детского телевидения Красноармейска — «Метро». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что один из разработчиков проекта в 2023 году победил на областном конкурсе патриотической песни. Он создал конкурсный клип за весьма короткое время.

Добавляется, что руководитель школы детского телевидения Наталья Башилова имеет большой опыт работы. Так, ее телекомпанией выпущено несколько детских программ. Выпускники ее детища учатся в специализированных вузах, а кто-то уже работает на федеральных каналах и в сфере медиаиндустрии.