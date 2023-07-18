Воспитанников детского лагеря Шатуры учили бороться с огнем

Как правильно тушить пожар, куда сообщать, если заметил в лесу непотушенный огонь и что необходимо предпринять до приезда пожарных — об этом и многом другом узнали ребята, проводящие летние каникулы в детском оздоровительном лагере «Терра Ностра» в городском округе Шатура.

Огнеборцы провели там День пожарной безопасности.

По легенде, пожар возник в одном из помещений лагеря. По сигналу пожарной тревоги все ребята и воспитатели были эвакуированы в безопасное место, а на борьбу с огнем вызвали профессионалов. Затем ребятам показали пожарную технику и современные огнетушители, которые помогают огнеборцам. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Шатура, Мособлпожспаса, Московского областного отделения Всероссийского добровольно-пожарного общества провели интересные конкурсы и полезные мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшему человеку.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Шатура ]

Главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору, полковник внутренней службы Александр Медведев напомнил ребятам о важности профилактики пожаров и рассказал о правилах поведения во время чрезвычайной ситуации.

Тематический день завершился веселой эстафетой.