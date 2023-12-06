Воспитанница воспитательной колонии Можайска стала победительницей фестиваля «Амнистия души»

В пресс-службе отметили, что на торжественной церемонии за победу ей вручили диплом, электронную. книгу и сладкий приз. В мероприятии приняли участие заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко, председатель оргкомитета фестиваля, профессор, художественный руководитель Московского молодежного театра, заслуженный деятель искусств, народный артист России Вячеслав Спесивцев, руководитель объединения каскадеров «Мастер» Игорь Панин, актеры Московского молодежного театра и не только. В этом году свои работы для участия в фестивале направили 60 воспитанников из 12 воспитательных колоний. Жюри определило победителей в 10 номинациях.

Отметим, что фестиваль является совместным проектом Федеральной службы исполнения наказаний и Московского молодежного театра.