Воспитанницы художественной школы из Электростали победили во Всероссийской акции «Уникум»

Две юных жительницы городского округа Электросталь – Мария Манухина и Млада Бузмакова стали победительницами XI Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум». А еще одна девочка из этого же округа - Алиса Чуманова заняла в этом состязании одно из призовых мест.

Все трое детей - воспитанники художественной школы муниципалитета. Девочкам из Электростали пришлось соперничать с одаренными ребятами из разных областей и краев страны. В этот раз в финал Всероссийской акции «Уникум» вышли 75 участников из 40 регионов России. Мероприятие провели при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Добиться таких высоких результатов девочкам из Электростали помогли их педагоги. В местной художественной школе с Машей Манухиной и Младой Бузмаковой занимается преподаватель Елена Лигаева. Алиса Чуманова проходит обучение под наставничеством Ирины Заводиной.