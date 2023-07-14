«Воспитать себе преемника»: HR-эксперт рассказала, как уволиться без конфликтов

Когда работодателю необходимо уволить сотрудника без рисков и лишних потерь для себя, чаще всего он начинает прибегать к каким-то уловкам. Такие ситуации возникают, когда, например, у компании есть трудности, и руководство хочет сэкономить.

Эксперт по рынку труда и HR-вопросам, HRD-специалист Яна Алферова рассказала, что в таком случае делают работодатели.

«Если компания ликвидируется, сужается и хочет минимизировать свои затраты на официальном сокращении сотрудника, она может попытаться склонить работника уволиться по собственному желанию», — пояснила Алферова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница добавила: если сотрудник понимает, что компания просто сокращает свою деятельность и хочет на нем сэкономить, нужно поговорить с работодателем максимально откровенно.

«Нужно предложить не пить друг другу кровь, просить сократить себя, пообещав, в свою очередь, выполнить все поставленные задачи по максимуму и поддержать компанию в дальнейшем переходном периоде», — посоветовала HR-эксперт.

Если сотрудник неэффективный, уточнила Алферова, то он скорее всего, сам об этом догадывается. Тогда лучше договориться о «расставании» по соглашению сторон.

«Чаще всего конфликты и сложности возникают в тех случаях, когда сотрудник покидает какую-то ключевую позицию. Расставаться с работодателем нужно в положительных отношениях, поэтому хорошим тоном было бы воспитать себе преемника, либо дополнительно поддерживать компанию в течение определенного времени, в рамках договора ГПХ выполнять курирующию функцию», — заключила эксперт.

Ранее бухгалтеры, юристы и финансисты вошли в список сотрудников без права на ошибку.