Воспитатель детсада Москвы обнаружила у ребенка следы, похожие на ожоги от сигарет

Воспитатель одного из московских детских садов обнаружила на ребенке повреждения, похожие на ожоги от сигаретных окурков. Об этом РИА Новости сообщил директор школы 1310 в Перово Андрей Вдовин. Он отметил, что мальчика забрали в больницу.

В воскресенье, 10 декабря, Shot сообщил, что на теле 5-летнего ребенка в детском саду Москвы нашли следы ожогов от сигарет. Мать мальчика утверждает, что он нанес увечья себе самостоятельно. Она заявила, что ребенок проходит лечение у психиатра.

«Шестого декабря мама привела ребенка в детский сад, после чего воспитатель обнаружила на теле мальчика повреждения, похожие на ожоги. Так как ребенок не смог объяснить их происхождение, администрация вызвала медиков для осмотра и оказания помощи. После осмотра мальчика в сопровождении педагога-психолога перевезли в травмпункт для установления точного диагноза», – сказал Вдовин.

Как ранее сообщал Shot, между семьей ребенка и воспитателями был конфликт. Источник отмечал, что мальчика часто забирали из садика перед закрытием, а на его теле после посещения учреждения находили синяки и ушибы.

Вдовин в комментарии РИА Новости эту информацию опроверг, но заметил, что иногда воспитатель звонила меме мальчика, потому что он находился в садике допоздна. Директор подчеркнул, что подобных случаев в детском саду не было, за работой воспитателей следят, а от самих родственников ребенка жалоб не поступало. Вдовин также добавил, что мальчик не был гиперактивным, а, наоборот, вел себя тихо.

На данный момент прокуратора проводит проверку.