Воспитатель из подмосковного Красногорска купила просторную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Воспитательница с восемнадцатилетним стажем Гаджибекова Анжелика, работающая в подмосковном Красногорске, смогла приобрести трехкомнатную квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что Анжелика с мужем и двумя детьми переехала в Московскую область из Свердловска — супругу предложили работу в Подмосковье. Долгое время семья проживала в съемной квартире. Узнав о программе, специалист сразу же подала документы.

«Мне кажется, подобный шанс выпадает раз в жизни и нужно его использовать. Многие коллеги были удивлены, не верили, что такое возможно: все работает, все честно. Теперь я сама помогаю педагогам узнавать о программе и подавать документы на участие», — рассказала воспитатель.

В настоящее время семья уже переехала в новую трехкомнатную квартиру. Анжелика отметила, что дети в восторге: теперь у каждого есть своя комната.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День воспитателя выразил благодарность дошкольным работникам региона за их труд.