Воспитатели из Ноябрьска пожаловались главе ЯНАО на невыплату премий

Воспитателей дестких садов из Ноябрьска оставили без премиальных выплат за октябрь. Об этом педагоги заявили в обращении губернатору ЯНАО, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Жалоба педагогов появилась в сообществе «Обращения ЯНАО». Там указали, что работодатель якобы не перечислил премии за октябрь воспитателям детского сада. По словам автора поста, премий за месяц, как ей ответило руководство, не будет.

«Премии за октябрь месяц не было и не будет, как сказали. Хотелось бы поинтересоваться, почему? Оклад у нас 22–23 тысячи, все остальное добивается премиями и надбавками. С чем связано это? Цены на продукты растут, про ипотеку и кредиты вообще молчу!», — написала горожанка.

В администрации Ноябрьска уже отреагировали на обращения. Там отметили, что зарплата воспитателей на одной ставке варьируется от 59,2 тысячи до 69,8 тысячи рублей. Остальные выплаты проводят в соответствии с результатами работы.

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