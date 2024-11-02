Россиянам увеличат максимальный размер больничного до 6,8 тыс. руб. в день

В России в 2026 году максимальная сумма выплат по больничным листам составит 207,6 тыс. руб. в месяц, согласно информации, предоставленной Министерством труда РФ, передают «Известия».

Таким образом, дневная выплата составит примерно 6,8 тыс. руб. На текущий момент, в 2024 году, максимальная сумма, которую россияне получают за день нетрудоспособности, достигает 4 тыс. руб.

Газета указывает, что рост пособий по временной нетрудоспособности связан с увеличением зарплат в стране.

Размер больничных определяется с учетом лимита страховых выплат, который рассчитывают с начала года; максимальное значение основывается на среднем доходе работника. Минтруд уточняет, что этот параметр ежегодно индексируется в зависимости от темпов роста средней заработной платы.

В 2024 году предельная сумма выплат составила 2,2 млн руб. По проекту бюджета Соцфонда, как сообщает «Известия», в 2025 году этот показатель вырастет до 2,8 млн руб., а в 2026 году достигнет 3 млн руб.

С увеличением зарплат в стране растет количество работников, получающих значительные суммы. Это также способствует росту отчислений в Соцфонд, что позволяет повысить размеры больничных выплат.

Ранее сообщалось, что закон о повышении МРОТ до 22 440 руб. направлен на подпись Путину. На текущий момент в 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. Таким образом, с 1 января произойдет его увеличение на 16,6%.