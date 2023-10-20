Воспитательно-образовательный комплекс в ЖК «Красногорский» откроется в следующем году

Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков рассказал о создании образовательного комплекса в Нахабино в новом жилом комплексе «Красногорский». Там проживают тысячи семей с маленькими детьми, для которых необходимо создать соответствующую социальную инфраструктуру.

Новый комплекс будет соответствовать масштабу самого микрорайона. На данный момент работы по строительству учреждения завершены примерно на 40%. Проект разработан так, чтобы ребята комфортно проходили разные этапы своего образования.

Для ребят создадут не только образовательную инфраструктуру, но и спортивную. Так, здесь будет открытый школьный стадион, который организуют в рамках губернаторской программы.

Работы идут под контролем не только представителей красногорской администрации, но и жителей. Горожане активно обсуждают будущее образовательного кластера. Как отметил глава муниципалитета Дмитрий Волков, даже дети посмотрели, где они будут учиться уже в следующем году.