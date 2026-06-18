Восстание машин, потеря работы и деградация: чего россияне боятся в ИИ больше всего

Доля экономически активных россиян, которые опасаются развития искусственного интеллекта, за год выросла. Как показало исследование сервиса SuperJob , количество тех, кто не боится ИИ, сократилось с 55 до 49 процентов. При этом доля респондентов, затруднившихся с оценкой, увеличилась на 5 процентных пунктов — до 38 процентов.

Среди мужчин не опасаются ИИ 58 процентов, среди женщин — только 41 процент. Настороженность растет с возрастом: среди опрошенных до 35 лет не боятся ИИ 55 процентов, в группе 35–44 лет — 49 процентов, а среди тех, кому за 45, — лишь 39 процентов.

Меньше всего переживают из-за развития нейросетей пиарщики (80%), программисты (79%) и учителя (72%). Дизайнеры и маркетологи оказались на другом полюсе — среди них новых технологий не опасаются только половина опрошенных. Также уровень страха коррелирует с доходом: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц не боятся ИИ 44 процента, а среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, — уже 60 процентов.

Основные страхи, по данным авторов исследования, связаны с заменой человека и потерей рабочих мест. Также респонденты опасаются неконтролируемых ситуаций, деградации человечества, восстания машин, роста мошенничества и утечек данных, галлюцинаций и ошибок нейросетей, а также гибели творчества и культуры.