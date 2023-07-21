Восстановление деревьев после нашествия шелкопряда началось в лесах Подмосковья

На юге Подмосковья уже вторую неделю происходит лет бабочек непарного шелкопряда, сейчас на деревьях, поврежденных гусеницами, начали восстанавливаться листья. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«В эпидемии непарного шелкопряда наметился переломный момент — от вспышки к сокращению численности насекомых» — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, на это повлиял ряд факторов: увеличение численности энтомофагов, которые поедают гусениц, развитие внутренних болезней у насекомых, а также активное питание бабочками вредителя насекомоядными птицами. Зампред уточнил, что угрозу распространения эпидемии в следующем году можно будет оценить только через пару месяцев, когда будут проведены учеты яйцекладок. После этого будут приниматься решения о дальнейшей борьбе с вредителем.

Филимонов напомнил, что для того, чтобы локализовать очаги вредных организмов в этом году, в лесах региона проводилась наземная обработка на площади свыше 10 тысяч гектаров. Эффективность действия используемого препарата показала 93%.