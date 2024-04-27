Восстановление главного дворца старинной усадьбы Горенки в Балашихе близится к завершению

Главный дворец одной из самых масштабных усадеб в Московской области реконструирован на 70%. Об этом рассказал глава Балашихи Сергей Юров, который посетил объект и проверил ход работ.

Бригады ремонтников и реставраторы проделали огромную работу по преображению значимого исторического здания в Балашихе. На данный момент обновили мраморную гостиную, золотой зал, а в готовых помещениях выставили мебель. Также были оборудованы и приведены в порядок потолки. Помимо этого рабочие очистили пруд, заменили опоры освещения, провели инженерные сети и вернули величественные скульптуры двух орлов времен Екатерины II.

Многие работы еще впереди. На 2024 год запланировано восстановить боковые флигели и ботанический сад, а также библиотеку.

«После майских праздников здесь (в Кучинском и Голицынском лесопарках — ред.) начнутся работы по благоустройству. Заключен муниципальный контракт. Работы коснутся территории в 40 гектаров, которая прилегает к Вишняковскому пруду. Там будут организованы парковка, входная группа, детские площадки, тропиночная сеть, освещение, появится набережная. Обустроим также место рядом с водопадом, родником. Также осмотрели усадебный дворец, здание постепенно восстанавливают. Усадьбы Горенки, Пехра-Яковлевское и огромная лесная территория станут единой зоной отдыха», — рассказал Сергей Юров.

Усадьба Горенки — это памятник архитектуры федерального значения, одна из самых больших в Подмосковье. Место является точкой притяжения местных жителей и гостей Балашихи. Дворец принадлежал графу Разумовскому и князьям Долгоруковым. Общая площадь всей территории — 108 гектаров. Ремонт и реконструкция усадьбы, а также облагораживание территории, длятся с 2022 года. Восстановить намерены весь комплекс, что потребует еще несколько лет работ.