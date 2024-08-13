Восстановление пострадавшего дома на улице Октябрьской в Балашихе завершается

В сентябре прошлого года здесь произошел взрыв бытового газа. Сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы по ликвидации его последствий. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров провел очередную встречу с собственниками квартир. Она прошла в ДК «Балашиха». Вместе со специалистами Фонда капитального ремонта Московской области и строителями глава округа рассказал о ходе работ, а также ответил на вопросы присутствующих.