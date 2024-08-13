Восстановление пострадавшего дома на улице Октябрьской в Балашихе завершается
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
В сентябре прошлого года здесь произошел взрыв бытового газа. Сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы по ликвидации его последствий. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров провел очередную встречу с собственниками квартир. Она прошла в ДК «Балашиха». Вместе со специалистами Фонда капитального ремонта Московской области и строителями глава округа рассказал о ходе работ, а также ответил на вопросы присутствующих.
«Восстановление дома близится к завершению. Вместе с советником генерального директора Фонда капитального ремонта Александром Шаповаловым и представителем строительной компании-подрядчика рассказали жителям о текущей ситуации и ответили на интересующие вопросы. Также обсудили предварительный график приемки квартир и возможность переезда», - сказал Сергей Юров.
Помимо встреч с жителями дома Сергей Юров регулярно проводит выездные совещания на объекте, а затем информирует собственников квартир обо всех проделанных работах.
Полностью восстановить дом №10 на Октябрьской улице планируют в 2024 году.