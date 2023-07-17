Восточный эксперт оценил последствия российских ударов по украинским системам ПВО

Габриэль Хонрада в своей статье отметил, что системы ПВО Украины подверглись точным и последовательным атакам российскими беспилотниками, которые нанесли непоправимый урон системам и истощили запасы украинских ракет. Также он уверен, что даже в случае новой поставки западными «помощниками» Украина не сможет оправиться от повреждений.

Сейчас в результате точных российских атак по военным объектам ВСУ состояние украинских систем, по словам журналиста, критическое. Однако он также уверен, что обновление систем ПВО все равно уже не сможет помочь контрнаступлению Украины.