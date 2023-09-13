Восточный экономический форум стал площадкой для обсуждения выездного туризма

Для того, чтобы в Россию приезжали еще больше людей, нужно создать условия, при которых они хотя бы один раз там побывали.

Как пишет KP.RU, одним из важнейших факторов, которые способствуют укреплению дружеских отношений между Китаем и Россией, можно назвать туризм. А главная причина из множества других – это прекрасная возможность обменяться культурным опытом друг с другом.

Из-за обоюдного возобновления безвизовой политики для групповых туров наверняка получится привлечь больше туристов. Даже несмотря на то, что когда-то пандемия повлияла в плохую сторону на туристическую отрасль. Однако, государственная поддержка помогла улучшить этот показатель, благодаря чему он достиг своего пика на данный момент.