Восторг и ужас: блогерша раскрыла, как панамцы реагируют на россиян
Блогерша Ершова раскрыла отношение жителей Латинской Америки о России
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Российская тревел-блогерша Марина Ершова, посетившая Панаму, поделилась наблюдениями о восприятии России и ее граждан жителями этой латиноамериканской страны. В своем личном блоге на платформе «Дзен» она описала реакцию местного населения на знакомство с россиянами.
По словам Ершовой, панамцы демонстрируют двойственную реакцию при упоминании о российском происхождении — их ответные эмоции сочетают восторг и некоторый ужас.
Особой популярностью среди местных жителей пользуется фигура президента РФ Владимира Путина, который обладает значительной известностью в этом регионе. Панамцы характеризуют российского лидера как умного и сильного политика, произнося его фамилию с явным уважением.
Отдельный аспект, отмеченный блогершей, касается климатических стереотипов. Коренные жители Панамы выражают искреннее сочувствие гражданам России из-за суровых зимних морозов.
«Панамцы считают, что, если температура опускается ниже плюс 20, это катастрофа», — отметила блогерша.
Ранее Ершова обращала внимание на проблемы соотечественников, проживающих за пределами Родины.
Она отмечала сложности адаптации, с которыми сталкиваются эмигранты, включая чувство утраты связи с родной страной, ностальгические переживания и острое ощущение одиночества в новой культурной среде.
