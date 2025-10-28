Восторг и ужас: блогерша раскрыла, как панамцы реагируют на россиян

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, посетившая Панаму, поделилась наблюдениями о восприятии России и ее граждан жителями этой латиноамериканской страны. В своем личном блоге на платформе «Дзен» она описала реакцию местного населения на знакомство с россиянами.

По словам Ершовой, панамцы демонстрируют двойственную реакцию при упоминании о российском происхождении — их ответные эмоции сочетают восторг и некоторый ужас.

Особой популярностью среди местных жителей пользуется фигура президента РФ Владимира Путина, который обладает значительной известностью в этом регионе. Панамцы характеризуют российского лидера как умного и сильного политика, произнося его фамилию с явным уважением.

Отдельный аспект, отмеченный блогершей, касается климатических стереотипов. Коренные жители Панамы выражают искреннее сочувствие гражданам России из-за суровых зимних морозов.

«Панамцы считают, что, если температура опускается ниже плюс 20, это катастрофа», — отметила блогерша.

Ранее Ершова обращала внимание на проблемы соотечественников, проживающих за пределами Родины.

Она отмечала сложности адаптации, с которыми сталкиваются эмигранты, включая чувство утраты связи с родной страной, ностальгические переживания и острое ощущение одиночества в новой культурной среде.

