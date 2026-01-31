Вот это наценка! Во сколько обойдется свежая рыба на Сахалине в 2026 году

На рынках «Техник» и «Янтарь» в Южно-Сахалинске килограмм наваги оценивается в 110-130 рублей, тогда как корюшка в зависимости от вида может стоить от 500 до 600 рублей. Настоящим деликатесом остается зубатка, чья цена стабильно держится на отметке в 750 рублей за килограмм.

Существенно сэкономить позволяют не рыночные ряды, а государственная инициатива «Доступная рыба». В рамках этой программы, особенно актуальной для жителей отдаленных районов, цены становятся символическими: навага в Охе отпускается за 150 рублей, корюшка — за 200, а селедка — за 160 рублей за килограмм. Для сравнения, в Поронайске по социальному прайсу малоротную корюшку можно приобрести всего за 200 рублей, в то время как осенью 2024 года на «Технике» за тот же вид просили 700 рублей.

Отдельный ценовой сегмент формируют частные объявления в мессенджерах и местных чатах. Здесь цены часто оказываются промежуточными между рыночными и социальными. Например, корюшка в Корсакове у частников продается по 350 рублей, а в чатах по Южно-Сахалинску сезонную рыбу нередко предлагают от 300 рублей за килограмм.

Динамика цен за последние три года демонстрирует заметные сезонные колебания. Если в декабре 2023 года корюшка-малоротка на «Технике» стоила 400 рублей, то к ноябрю 2024-го ее цена подскочила до 700 рублей. В начале 2026 года ситуация стабилизировалась на уровне 450–500 рублей у частных продавцов. Зубатка за тот же период подорожала со 100 до 750 рублей. При этом продавцы предупреждают, что в предпраздничные дни цены на популярные виды, особенно на корюшку, традиционно могут взлететь до очень высоких отметок. Таким образом, стоимость сахалинской рыбы остается переменчивой величиной, сильно зависящей от места продажи, сезона и календарных событий.

